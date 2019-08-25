موسكو تشهد إقامة كأس رئيس الدولة للخيل العربي

المصدر: موسكو - الإمارات اليوم

تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم، إقامة المحطة السادسة ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ26 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك على مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي. ويقام السباق للعام الثاني على التوالي، في واحدة من أكبر وأهم السباقات بتاريخ الخيل في روسيا والعالم.

وتقام منافسات الكأس الغالية ضمن السباق السابع لمهرجان مينرز للخيول، الذي يعتبر مناسبة كبيرة في تاريخ فروسية روسيا، وحدثاً مميزاً يجمع النخبة والقوة والسرعة والإثارة، ويتألف من 13 شوطاً، بمشاركة 135 خيلاً.

ويتنافس على لقب كأس رئيس الدولة ثمانية خيول تمثل نخبة المرابط والإسطبلات ومزارع الإنتاج الروسي، في السباق الذي يقام ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800 متر المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 50 ألف يورو. ويتقدم الخيول المشاركة الجواد افونموث بطل النسخة الأولى لسباق الكأس الغالية في روسيا العام الماضي، الذي يعود لمالكه مردوخوفيتش إدوارد، والمولود في مارس 2012، والمنحدر من سلالة الفحل كمبريدج والفرس انستاسيا، حيث يملك رصيداً حافلاً من الإنجازات والأرقام القياسية المميزة، بسجل 17 انتصاراً في المضامير الروسية بالتحديد، وبقيادة المدرب الروسي ديروف، وتحت قيادة فارسه بارفوتا.