القرقاوي إلى الصين للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي للسلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغادر رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، بعد غد، متوجهاً إلى الصين، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة (فيبا). وأعرب القرقاوي عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي، وقال في تصريحات صحافية إن «المشاركة في الاجتماع، الذي يقام قبيل ثلاثة أيام من استضافة الصين لنهائيات كأس العالم، تمثل فرصة سانحة للوقوف على الهموم التي تعانيها اللعبة، ومحاولة الاستفادة من الخبرات والمدارس المختلفة في تطوير السلة العربية بشكل عام، والإماراتية على وجه التحديد».

وأوضح القرقاوي: «غالباً ما تشهد مؤتمرات الاتحاد الدولي التطرق إلى التحديات وآليات تطوير اللعبة، من خلال محاولة تقريب وجهات النظر، وتوحيد بوتقة العمل في كل الاتحادات القارية، خصوصاً أن نهائيات الصين تشهد مشاركة منتخبين عربيين ممثلين بالأردن وتونس، اللذين نتطلع إلى أن يكونا خير ممثلين لسلة العرب، بعد أن قدما مستويات مميزة خلال خوضهما في الفترة الماضية، للتصفيات المؤهلة للمونديال».

وأضاف: «سنحرص في اجتماعات الصين على تحقيق أكبر قدر من الفائدة على صعيد إيجاد شراكات جديدة تعود علينا بالنفع، في اختيار وجهات المعسكرات المناسبة للمنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات عربية وقارية مهمة».