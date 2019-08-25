شتاين: الوحدة لن يستعجل التعاقد مع بديل ليوناردو

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

عبّر مدرب الوحدة الهولندي شتاين، عن سعادته لما قدمه لاعبو فريقه من مردود فني وبدني مميز في المباراة التي فاز بها «أصحاب السعادة» على الفجيرة 3-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت مقياساً للجاهزية البدنية للاعبي الفريق، والأداء الذي قدمه اللاعبون عكس الانسجام والتجانس المطلوب في كل مباراة».

وعن إشراكه للاعبين النجوم مثل إسماعيل مطر وحمدان الكمالي في المباراة، قال إن «ذلك يكشف الحرص على تحقيق الفوز تزامناً مع إعطاء الفرصة للاعبين الشباب».

وأوضح «اللجنة الفنية للوحدة تبحث عن بديل للاعب البرازيلي ليوناردو الذي غادر صفوف الفريق، ولا أفضل الاستعجال بحسم هذا الموضوع، تمهيداً لاختيار لاعب يعطي في الملعب ويقاتل من أجل الشعار».

وعن المباراة مع الفجيرة قال شتاين: «مارسنا أسلوب الضغط طوال دقائق المباراة من أجل عدم تمكن لاعبي الفجيرة من الاستحواذ على الكرة، وهو ما مهد للسيطرة على مجريات المباراة، معبراً عن سعادته لما قدمه جميع اللاعبين، خصوصاً الشباب الموهوبين».

بوقرة: نركّز على مباريات الدوري

أكد مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة، أن فريقه قدم مباراة جيدة، على الرغم من الخسارة من الوحدة. وقال في مؤتمر صحافي: «المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، لذلك فإن المهمة لم تكن سهلة علينا، مؤكداً أنه يركز على مباريات الدوري، وأثنى بوقرة على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق، وخصّ بالذكر ناصر خاطر وعبدالله خميس».

وأضاف «باب الفريق الأول مفتوح لجميع اللاعبين الشباب للانضمام لصفوفه، مشيراً الى أن فريقه جاهز لبطولة الدوري»، منوهاً بأن «احتمالات تدعيم الفريق بلاعبين إضافيين مطروحة، مشيداً بالتشكيلة الحالية من اللاعبين المواطنين والمقيمين».