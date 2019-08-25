4 أشقاء يحملون آمال الإمارات في بطولة آسيا للغولف

المصدر: جوني جبورـــ دبي

تغادر بعثة المنتخب الوطني لشباب الغولف صباح اليوم متجهة إلى اليابان للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تحتضنها مدينة كانغواي من 29 وحتى 30 الجاري.

ويعول المنتخب على أربعة أشقاء عبر فريقين مناصفة من البنين والبنات وفق نظام البطولة، إذ يمثل الفريق الأول الشقيقين عبيد وريما الحلو، فيما يمثل الفريق الثاني الشقيقين راشد وعلياء العمادي.

ويرأس البعثة الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات خالد الشامسي، على أن تضم البعثة المدربة البريطانية أبريل لورين. واستعد المنتخب للبطولة الآسيوية، من خلال تجمعات داخلية منذ مايو الماضي، ثم في يوليو بمعسكر خارجي لمدة أسبوعين أقيم في مدينة دبلن الإيرلندية.

وأكد الشامسي في تصريحات صحافية: "حرص الاتحاد على الدفع المستمر بالعناصر الشابة للتواجد في البطولة القارية، يعد بمثابة الاستكمال لاستراتيجية طويلة الأمد تكمن في بناء أجيال مستقبلية ترفد المنتخب الأول، خصوصاً أن اللاعبين الأربعة المشاركين هم ثمرة للبرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الناشئة الذي دشنه الاتحاد منذ ستة سنوات مضت وأفرز العديد من الأسماء التي باتت تشكل اليوم عماد منتخبات الوطنية".