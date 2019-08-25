العين يضم الفرنسي مزاوياني من باريس سان جيرمان

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «كالتشر بي إس جي» أن لاعب باريس سان جيرمان، الفرنسي إدريس مزاوياني، انتقل إلى نادي العين.

وأوضحت الصحيفة أن مزاوياني قام بفسخ عقده مع باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن سيتوجه إلى الإمارات للانضمام إلى نادي العين في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى 2022.

وسيتم قيد مزاوياني في قائمة «الزعيم» ضمن فئة المقيمين، ليصبح ثاني اللاعبين في هذه الفئة، بعد التعاقد مع الصربي أندريا رادوفانوفيتش، إذ يبلغ اللاعب الفرنسي من العمر 19 عاماً، ونشأ في أكاديمية الناشئين في باريس سان جيرمان، وشارك مع فريقي تحت 17 و19 سنة.