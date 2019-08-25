طموحات كبيرة للإمارات في انطلاق مونديال الجودو

المصدر: طوكيو - وام

تنطلق، اليوم، في ضيافة اليابان، منافسات مونديال الجودو بمشاركة 841 لاعباً ولاعبة من 147 دولة، بينها 14 دولة عربية. وتطمح الإمارات للصعود إلى منصة التتويج، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة لاعبة المنتخب، ميثاء النيادي، في وزن تحت 57 كلغ، مع جولير من بلغاريا. ويشارك أيضاً في المنافسات فيكتور ضمن وزن تحت 73 كلغ، إلى جانب ايفان في وزن تحت 100 كلغ.

وتكتسب هذه البطولة قيمة مضافة أيضاً، كون جوائزها المالية لأصحاب المراكز الأولى تصل إلى مليون دولار. وستتجه الأنظار بعد بطولة اليابان، إلى بطولة التسامح «غراند سلام»، التي تحتضنها الإمارات من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل.