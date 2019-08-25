المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لغة

قال لاعب الوصل، البرازيلي لوكاس غالفاو، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يحتاج إلى أربعة أشهر حتى يتعلم اللغة الإنجليزية، ويستطيع الحديث إلى وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أنه يجيد اللغة البرتغالية.

احتفال

اشتكى عدد من المصورين الموجودين في استاد نادي النصر من طريقة احتفال أصحاب الأرض بالأهداف المسجلة، إذ يعتمد على تنوّع الإضاءة بعد تسجيل الهدف مباشرة، ما يؤثر في جودة صورهم.

رابطة

اختفى في موقع رابطة المحترفين لكرة القدم، خيار «مركز المباراة»، الذي يقوم بتغطية المباريات مباشرة، حيث كان مرجعاً مهماً للقرّاء للتأكد من صحة المعلومات حول المباريات.