المنتخب يستعد لأول ظهور ودّي مع مارفيك في البحرين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بدأ المنتخب الوطني مشواره الرسمي مع المدرب الهولندي، فان مارفيك، في أول معسكر إعدادي يخوض فيه مباراتين وديتين خلال معسكره، الذي بدأ أمس، في البحرين، من أجل بداية البحث عن التشكيل الأمثل للمنتخب خلال الفترة المقبلة من مشوار التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسيخوض الأبيض، خلال معسكر البحرين، مباراتين يومي 30 و31 أغسطس الجاري، أمام سريلانكا والدومينيكان.

ويشير موعد المباراتين إلى اعتماد المدرب على قائمتين من اللاعبين، إذ إن تحديد المباراتين ومستواهما كان الغرض منه خوض مباريات مع منتخبات قريبة المستوى الفني من منتخب ماليزيا، الذي سيتقابل معه الأبيض ببداية رحلة التصفيات، في العاشر من سبتمبر المقبل، وهي المرحلة الأهم للمنتخب في عهد المدرب الجديد للمنتخب الهولندي مارفيك.

وينتظر الجمهور والشارع الرياضي الظهور الأول للمنتخب في العهد الجديد، والظهور الأول في التصفيات عقب بطولة كأس آسيا، وما بين متفائل بالمنتخب والتشكيل الجديد للجهاز الفني والقائمة التي أعلن عنها أخيراً للاعبين، ومتشائم يرى أنه ليس هناك أي تغيير، اعتمد المدرب الهولندي على عدد من العناصر الجديدة في المنتخب، بينما استبعد عدداً آخر قادراً على العطاء، لكن في سياسة الإحلال والتبديل يجب أن تكون هناك فترة من عدم الاستقرار، من أجل معرفة القادر منهم على تمثيل الأبيض في الفترة المقبلة.

وضمت قائمة الأبيض في المعسكر الحالي 27 لاعباً، هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين)، عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل)، حسن المحرمي (بني ياس).

وستكون هذه المرحلة الأهم في إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث لا تتبقى سوى المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى موعد المباراة في العاشر من الشهر نفسه في كوالالمبور.

من جهته، أكد مدير المنتخب، إسماعيل راشد، في تصريحات صحافية، أن الجهاز الفني حرص على الوجود بمعسكرات الأندية في مختلف مدن أوروبا، لمتابعة الحصص التدريبية، وحضور عدد من المباريات الودية التي خاضتها الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل معسكر البحرين، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية.

الأبيض يواجه سريلانكا والدومينيكان في معسكر البحرين.