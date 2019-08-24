أبطال الإمارات يسابقون «الزمن» في مونديال الزوارق بإيطاليا

المصدر: روما - الإمارات اليوم

يدخل أبطال الإمارات ونجوم رياضة الزوارق السريعة في تحدٍّ جديد على ساحل مقاطعة برينديزي الإيطالية، حيث يستعد فريق أبوظبي متصدر البطولة لتحدي السرعة والزمن الأفضل في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تشهد مشاركة كبيرة وضخمة من الأبطال في هذه الرياضة، يتقدمها من الإمارات زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير، وزوارق فريق الفيكتوري بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن. وترتفع الحظوظ الإماراتية للأعلى مع مشاركة خمسة زوارق من الإمارات تنافس وبقوة على المراكز الأولى في البطولة، ويأتي في المقدمة حالياً زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي الصغير، حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 35 نقطة، ويلاحقه في المركز الثاني زورق الشارقة بقيادة فرديناند ورصيده 21 نقطة.

وتنطلق المنافسة اليوم مع سباق وتحدي أفضل زمن، والذي يحاول من خلاله المتسابقون الوصول إلى الأرقام الأفضل في مسار السباق من أجل انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس غداً، وتشتعل المنافسة في ظل الرغبة والحماس لدى المشاركين من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل في مسار السباق، ومن المقرر أن تكون هناك اليوم تصفيات مختلفة تبدأ بتقسيم الزوارق إلى ثلاث مجموعات، يتأهل من كل مجموعة أفضل خمسة زوارق للتصفية التالية، وبعدها يتأهل من الزوارق الخمسة عشر 10 زوارق للتصفية النهائية، والتي يقوم من خلالها كل زورق بالالتفاف وحده في المسار ولدورتين فقط كي يتم فرز الأرقام في ختام هذه التصفية وتحديد أصحاب المراكز الأولى من خلال الزمن وأيضاً في انطلاقة السباق الرئيس.

ويدخل متصدر البطولة هذه الجولة متسلحاً بتجهيز وتحضير قويين برزا خلال التدريبات والتمارين التي خضع لها الأبطال قبل انطلاق الجولة، بالإضافة أيضاً إلى استخدام أكثر من إعداد للوصول للخطة الفنية الأفضل من أجل خوض الجولة.

وتشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة العالمية عبر الزورقين فيكتوري 27 بقيادة الشاب منصور المنصوري، وفيكتوري 4 بقيادة أحمد الفهيم، واللذين ظهرا معاً في الجولتين الأولى بلاتفيا، والثانية بالنرويج حيث يطمحان معاً للمنافسة بقوة في البطولة العالمية.

واكتمل في المدينة الإيطالية، أمس، وصول عقد المشاركين ونجوم فريق الفيكتوري تيم الذي شرع فور الوصول في تجهيز الزورقين لخوض أولى مراحل الحدث.

ويأمل الثنائي المنصوري والفهيم تحقيق نتائج متميزة ليضعا أقدامهما بين الكبار في انطلاقة السباق الرئيس.

وعبر أحمد الفهيم عن امتنانه لمؤسسة الفيكتوري تيم ومجلس الإدارة برئاسة حريز المر محمد بن حريز على الاهتمام والدعم الذي يجده الفريق والمتسابقون، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه وزميله منصور المنصوري يتطلعان بقوة إلى تحقيق أفضل النتائج ووضع بصمة على خارطة المنافسة.

وأوضح الفهيم أن منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 2) تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية، التي تجمع أفضل المتسابقين في رياضة الزوارق السريعة عالمياً، حيث يظهر ذلك في العدد الكبير للزوارق والفرق، مشيراً إلى أنه ومنذ ظهوره الأول في لاتفيا عانى كثيراً الحظ العاثر لتعرض زورقه للعديد من المواقف التي أثرت بصورة مباشرة في المشاركات.

في المقابل، أثبت قائد زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي الصغير أنه الأفضل في السرعة بالجولات الماضية، حيث أحرز أفضل زمن في كل الجولات وكان الأفضل بين المحترفين، ورغم ذلك فقد كانت الجولة الماضية حافلة بالإثارة، بعد أن تساوى مع النرويجي مونتي كاس بالزمن نفسه لتدل على المستوى الفني الكبير والقوي للبطولة.