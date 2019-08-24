الذيد يخسر أمام المقاولون العرب وديّاً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

خسر فريق الذيد أمام مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي ينظمه الذيد في مصر استعداداً لمشاركته المقبلة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، وسجل هدف الذيد اللاعب البرازيلي دوناثان من ضربة جزاء، وأوضح مدرب الفريق محمد العجماني لـ«الإمارات اليوم»، أن الفريق قدم مباراة مميزة فنياً وبدنياً، وأن المقاولون العرب قدم أداء قوياً عزّز من الفائدة المرجوة من المباراة. يذكر أن الذيد انتظم في معسكره الحالي الذي يشرف عليه الأمين العام للنادي خليفة الجاري، ويستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.