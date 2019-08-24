المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

ذكرت صحيفة «سبوكي إكسبريس» الصربية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي تعاقد مع لاعب جزر القمر ونادي ستار بلغراد الصربي ألفردو بن محمد، مقابل 2.2 مليون يورو، لافتة إلى أن مدة العقد ستكون ثلاث سنوات.

رادوفانوفيتش

تعاقد نادي العين مع لاعب الوسط الصربي أندريا رادوفانوفيتش (18 عاماً)، على أن يتم تسجيله في كشوف اتحاد الكرة في فئة المقيمين. ويواصل العين تعزيز صفوفه استعداداً للمنافسة في الموسم المقبل.

فرصة

طالبت بعض جماهير المنتخب بإعطاء فرصة للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من أجل إظهار بصمته مع الأبيض قبل الحكم عليه، وذلك على خلفية التساؤلات التي أثارتها القائمة الأخيرة للمنتخب الذي يستعد لتصفيات مونديال 2022.