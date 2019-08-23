المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» باقتراب الشارقة من إكمال أجانب فريق كرة السلة، بالدخول في مفاوضات متقدمة مع محترف أميركي سيلتحق بمواطنه ومحترف الفريق حالياً تايلور جميس.

ثقة

عبر لاعب اتحاد كلباء حمدان قاسم عن ثقته بأنه سيقدم أداء مميزاً الموسم المقبل بدوري الخليج العربي، سيكون بوابته لحمل القميص الوطني.

قناعة

أوصى مدرب فريق البطائح، المصري طارق السيد، إدارة النادي بالتعاقد مع المحترف البرازيلي ألكسندر ميديريوس لقناعته بإمكاناته الفنية عندما لعب تحت إشرافه في دبا الفجيرة في مواسم سابقة.

سوزا

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بعدما فسخ الأخير عقده مع الوحدة، إذ تلقى سوزا عرضاً آخر للعودة للعب في الدوري السعودي.