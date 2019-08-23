النصر يبدأ موسمه أمام كلباء «الجديد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق النصر اليوم في استاد آل مكتوم الساعة 7:15 فريق اتحاد كلباء في انطلاقة الموسم والظهور الأول للفريقين، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، وكلا الفريقين والجمهور ينتظر هذا الظهور، خصوصاً أنهما قاما بتغيير عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب، وإضافة عدد من المقيمين، وهو ما جعل كل فريق يستبدل أكثر من 11 لاعباً.

ويبدأ العميد موسمه بثلاثة غيابات بسبب الإصابة، وهو ما أثار الجدل، خصوصاً عقب إعلان المنتخب الوطني قائمته، وكانت تضم محمد العكبري، لاعب النصر، حيث تفاجأ الجمهور والمتابعون بإصابة اللاعب خلال حديث المدرب البرازيلي كايو، في المؤتمر الصحافي، والذي تعجب من ضم اللاعب وهو مصاب وأجرى عملية جراحية وغائب منذ فترة، كما يغيب عن العميد اليوم اللاعب التشيلي بافيز، الذي يشعر بإصابة بسيطة، فقرر المدرب عدم الدفع به من بداية الموسم واعطائه الراحة المطلوبة، كما يغيب اللاعب الصاعد محمد إبراهيم، للإصابة.

أما اتحاد كلباء فيعتبر من أنشط الفرق في فترة التعاقدات الصيفية، مثلما فعل الموسم الماضي، واستحق البقاء في المحترفين، أما الموسم الحالي فيبدو أن الفريق ينظر إلى أكثر من البقاء وتحقيق مركز متوسط متسلحا بعدد كبير من التعاقدات النوعية في مختلف الصفوف، ولكنها بالتأكيد تحتاج إلى وقت من أجل التأقلم والظهور الجيد، وستكون المباراة لكلا الفريقين اختبارا حقيقيا لجاهزيتهما للموسم وتحقيق البداية القوية المنتظرة.

الفريقان قاما بإحداث تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين.