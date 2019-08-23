استبعاد شاهين وماجد وضم العكبري أبرز مفاجآت قائمة المنتخب الجديدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التي أعلن عنها المدرب الهولندي فان مارفيك، الكثير من المفاجآت وطرحت الكثير من التساؤلات حول بعض الاختيارات والغيابات التي شهدتها القائمة.

ويرى الشارع الرياضي أحقية تواجد بعض الأسماء مع المنتخب الفترة المقبلة عطفاً على ما قدموه الموسم الماضي في بطولة الدوري، كما أن تكرار ضم لاعبين مصابين يثير التساؤل حول آلية العمل المتبعة في اختيار اللاعبين من قبل الجهاز الفني للأبيض.

وأبرز ما أثير حول هذه القائمة استبعاد لاعبين مميزين على غرار ماجد حسن، شاهين عبدالرحمن، سيف راشد، إضافة إلى قائد المنتخب الوطني إسماعيل مطر، الذي ظهر بمستوى جيد مع الوحدة في دوري أبطال آسيا. وهذا في مقابل استدعاء اللاعب المصاب محمد العكبري.

ويستعد المنتخب لخوض معسكر إعداد في البحرين من 25 الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل. وقال المحلل الرياضي ولاعب الوحدة السابق ياسر سالم، لـ«الإمارات اليوم»: «يبدو أن سياسة الاختيار لم تتغير عن الماضي حيث يجب أن يكون هناك قاعدة كبيرة من اللاعبين الجاهزين في المنتخب، ويجب أن يكون الدوري هو المقياس الأول لضم اللاعبين، على أن يكون هناك تنافس بينهم، نحن هنا نقول وجهة نظرنا، ولا نعرف ما هو رأي الجهاز الفني أو نظرته فهو أقرب إلى اللاعبين والأندية». وأضاف: «حل هذه المشكلة والتساؤلات المتكررة عند كل اختيار هو عقد مؤتمر صحافي، للإعلان عن القائمة واستقبال الآراء والرد على أسئلة الشارع الرياضي، التي قد تكون منطقية مثل استبعاد لاعب وقائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن، وأعتقد أنه من أكثر اللاعبين تألقاً وخبرة الموسم الماضي، وأصبح يملك الخبرة الكافية حتى في التعامل مع الإعلام، إضافة إلى استبعاد سيف راشد، وهو من ضمن اللاعبين الشباب المميزين، وماجد حسن، وجميعهم أسماء نعتقد أنها ستفيد المنتخب كثيراً، لكن بالتأكيد للجهاز الفني رأي آخر».

وعن ضم عدد من اللاعبين الكبار قال ياسر سالم: «تواجد عدد من اللاعبين المتقدمين في السن بقائمة المنتخب أمر ضروري ومهم، ويجب ألا تكون عملية الإحلال والتبديل في الوقت نفسه، خصوصاً أن هناك لاعبين يقدمون مستويات جيدة رغماً عن ارتفاع أعمارهم مثل وليد عباس، وهذا أمر طبيعي في كل المنتخبات، ونحن نثق في الجهاز الفني والإداري وتواجد مدرب بحجم الهولندي مارفيك، يعطي الثقة لمنتخبنا في انتظار تحقيق النتائج المنتظرة».