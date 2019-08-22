27 لاعباً في قائمة المنتخب لمعسكر البحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فان مارفيك، قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي، الذي سيقام في البحرين بالفترة من 25 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل، استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا في العاشر من سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات: فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

وضمت القائمة 27 لاعباً، هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، ومحمد العطاس (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، وخليل الحمادي (الوحدة)، خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، وبندر الأحبابي (العين)، عادل الحوسني، الحسن صالح، وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، إسماعيل الحمادي، وأحمد خليل (شباب الأهلي)، حبيب الفردان، طارق أحمد، ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح، وعلي سالمين (الوصل)، وحسن المحرمي (بني ياس).

وقال مدير المنتخب الوطني، إسماعيل راشد، في تصريحات صحافية، إن «المنتخب سيبدأ تجمعه في دبي السبت المقبل بدبي، وسيغادر إلى البحرين في اليوم الذي يليه»، مشيراً إلى أن «الأبيض سيخوض خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب سريلانكا في 30 أغسطس، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب جمهورية الدومينيكان في 31 أغسطس».

وأوضح إسماعيل راشد أن «الجهاز الفني فضل اللعب مع منتخبين مستواهما قريب من مستوى منتخب ماليزيا، بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وتنفيذ طريقة وأسلوب اللعب، خصوصاً أن المباراتين تعتبران باكورة المباريات الودية للأبيض بقيادة المدرب فان مارفيك».

وأضاف مدير المنتخب أن «معسكر البحرين يُمثل المرحلة الثانية من مراحل الإعداد للتصفيات بعد المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 21 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستكون في العاصمة كوالالمبور بدءاً من 4 سبتمبر حتى موعد المباراة التي ستقام على استاد بوكيت جليل».

وأشار إسماعيل راشد إلى أن «الجهاز الفني حرص، خلال الفترة الماضية، على زيارة معسكرات الأندية في مختلف مدن أوروبا لمتابعة الحصص التدريبية، وحضور عدد من المباريات الودية التي خاضتها الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد، من أجل متابعة أداء اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل معسكر البحرين، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية».

إسماعيل راشد:

• «المرحلة الثالثة من التحضيرات، ستقام بكوالالمبور، في الرابع من سبتمبر المقبل».