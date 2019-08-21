مدرب اتحاد كلباء فيفياني: مباراتنا مع النصر بداية مرحلة الجد

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فابيو فيفياني المباراة التي ستجمعه مع النصر بعد غد ضمن منافسات الجولة الاولى لكأس الخليج العربي انها بداية لمرحلة الجد بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد الفني والبدني.

وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم: عدنا للمنافسات الرسمية وسنخوض مباريات الموسم الجديد بطموح مغاير عن الموسم الماضي، في إشارة منه الى ان الفريق يتطلع الى اكثر من تحقيق البقاء الذي كان ينشده في المواسم الماضية ونجح بتحقيقه في الموسم الماضي، دون ان يوضح تطلعات الفريق المقبلة مبينا ان الفريق جاهز لمهمته الجديدة ومقدما شكره للجهاز الفني للجهود التي بذلت في المعسكر الخارجي واضاف:تعاقدنا مع 12 لاهيا جديدا وستكون مباراتنا الاولى امام النصر مهمة وقد عملنا خلال معسكر النمسا على بناء وصنع فريق قوي قادر على المنافسة ولأجل ذلك بذلنا جهد مضاعف في فترة الإعداد وتوصلنا من خلاله للتشكيلة الاساسية التي سنبدأ بها المنافسات وقد خضنا خلال المعسكر الخارجي مباريات قوية وحققنا منها استفادة جيدة بغض النظر عن النتائج واعجبني في الفريق الروح القتاليه للاعبين، مما يشجعني على التطلع لبداية قوية وايجابية وانا راض بشكل كامل عن الفريق.