خليفة بن دعفوس يتصدر تويتر ويصبح مصدر إلهام للشباب

المصدر: أحمد طارق-دبي

تفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع خبر وفاة الشاب المواطن خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري، الشهير بمحارب السرطان، حيث وصفه بأنه مصدر إلهام للشباب، من خلال قوة الإرادة والأمل الذي كان يتميز بهما، رغم اصابته بالمرض الخبيث.

وتصدر وسم "هاشتاغ" باسم #خليفة_دعفوس، تريند تويتر كالأكثر تداولاً في الإمارات، إذ نعى مغردون خليفة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ولم يقتصر التفاعل مع الوسم على المغردين في الإمارات، حيث نعى مغردون في العديد من الدول العربية وفاة دعفوش، ونشر المغرد وليد العويس تغريدة كتب فيها: الى جنات الخلد عشت رجل شامخ قوي وتوفيت والجميع سوف يتوفون ولكن توفيت وتركت ارث جميل وفخر يخلد الى قيام الساعة تعازينا لأسرتك الكريمة والشعب الاماراتي الشقيق اخوكم وليد العويس/السعودية".

أما المغرد محمد بن سعيد البادي غرد قائلاً: "رحم الله خليفة الذي لم نعرفه إلا بسبب صبره وكفاحه وبثّه الأمل في الناس الأصحاء قبل المرضى".

كما غرد علي بن خصيف قائلاً: "وترجل الفارس من صهوة جواده..رحلت منتصراً على الصعاب صابراً على الابتلاء ناشراً للسعادة والإيجابية".