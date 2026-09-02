وفاة عضو «الوطني الاتحادي» سعيد راشد عبدالله العابدي إثر أزمة قلبية مفاجئة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد راشد عبدالله العابدي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده في منزله.

وكان الفقيد قد فاز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي للدورة الثانية على التوالي، بعد تصدّره نتائج انتخابات المجلس لعام 2023 في إمارة رأس الخيمة، بحصوله على 3,866 صوتاً. كما ترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

وعُرف الفقيد خلال مسيرته البرلمانية باهتمامه ودعمه للقضايا والتحديات التي تواجه الشباب وأصحاب الهمم، إلى جانب اهتمامه بالفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وحرصه على طرح القضايا المجتمعية ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ونعى عدد من المغردين الفقيد، مستذكرين مسيرته البرلمانية وإسهاماته خلال عضويته في المجلس الوطني الاتحادي، ومعربين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرته وذويه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وحصل الراحل على درجة البكالوريوس في الإعلام واللغة الإنجليزية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير في الإعلام. وشغل خلال مسيرته المهنية منصب مدير في بنك رأس الخيمة الوطني، كما تولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة العابدي القابضة.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.