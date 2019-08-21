تعادل العربي والبطائح ودياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل فريقا البطائح والعربي من دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بملعب البطائح ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لأندية الهواة.

من جهته، قال مدير الفريق الأول لنادي العربي محمود البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة مع البطائح بشكل فني أفضل مما كان مرجواً منها، لجاهزية الفريقين العالية، واستفدنا من الودية كتجربة فنية خصوصاً المحترفين الأجانب، وسنواصل إعداد الفريق استعداداً للموسم المقبل».

من جهة أخرى، يغادر إلى مقدونيا غداً فريق البطائح لإقامة المعسكر الخارجي، وسيلعب خلاله خمس مباريات ودية.