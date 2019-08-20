الظفرة ينفي وجود عروض لخالد باوزير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفى نادي الظفرة تلقي أي عرض خاص بانتقال خالد باوزير من الفريق، وذلك بعدما انتشرت شائعات تفيد بتلقي النادي عروضاً تخص اللاعب.

وأكد النادي، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «شركة كرة القدم بنادي الظفرة تنفي وجود أي عروض رسمية لانتقال لاعب الفريق خالد باوزير، وتؤكد أنها لا تنظر إلا للعروض التي تأتي عبر القنوات الرسمية للنادي».

من جانب آخر، استضاف الظفرة ورشة عمل التحكيم، التي تأتي ضمن متطلبات تراخيص الأندية الإماراتية للموسم 2019-2020، وقدم الورشة الخبير التحكيمي ستيفن بينت، المدير الفني للجنة الحكام، ونظمتها رابطة المحترفين الإماراتية، واستهدفت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.