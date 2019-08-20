المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رفض

رفضت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، عرضاً من نادٍ منافس، بعقد صفقة تبادلية، من خلال التعاقد مع لاعب أجنبي، مقابل انضمام لاعبين مواطنين إلى الفريق، إذ أكدت إدارة النادي أنها لن تفرط في اللاعب الأجنبي.

تجربة

أنهى فريق في دوري الدرجة الأولى مرحلة تجربة واختيار اللاعبين عن طريق التقسيمات المصغرة ومباراة ودية، حيث تم تجربة أكثر من 100 لاعب، منهم لاعبون سبق لهم التواجد في دوري المحترفين، لكنهم لم ينجحوا في الاختبار.

انتخابات

بدأ عدد من المسؤولين الرياضيين في ألعاب فردية الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة بالإعلان عن نيتهم الترشح لعدد من المقربين منهم، وذلك بعدما أعلن أكثر من رئيس عدم نيته الترشح أو لانتهاء فترتهم الانتخابية بعد دورتين.