علي الكعبي مستشاراً إعلامياً لنادي العين وشركاته

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين لكرة القدم، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة، بتكليف المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، بمهمة المستشار الإعلامي لنادي العين وشركاته.

وأعلن النادي القرار على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس.

من جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، حيث اعتمد الجهاز الفني على رفع معدل الإعداد الفني والبدني للاعبين في صالة «الجيم» وانتظم كل اللاعبين، وذلك استعداداً للقاء المهم للفريق في بداية مشوار بطولة كأس الخليج العربي، التي يقابل فيها الزعيم فريق شباب الأهلي الجمعة.