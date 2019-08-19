المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شكوى

ذكر راديو «مارس» المغربي، أن الوداد البيضاوي سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي ضد الليبيري جيبور بعدما انضم إلى الفجيرة، مشيراً إلى أن عقد جيبور مع النادي المغربي سارٍ، ولا يحق له التوقيع لأي فريق آخر.

هاتف

فقد مدرب منتخب لعبة فردية هاتفه المحمول بمجرد وصوله إلى دولة أجنبية من أجل إعداد لاعبي المنتخب، ما تسبب في أزمة له، ليضطر للتوجه إلى قنصلية الإمارات لإنهاء العديد من الأمور المتعلقة به.

سوبر

حددت رابطة المحترفين توقيت كأس سوبر الخليج العربي، أولى بطولات الموسم الجديد، والتي تجمع الشارقة بشباب الأهلي، حيث ستقام في الثامنة والنصف مساء السبت 14 سبتمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر

في دبي.