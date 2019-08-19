كارتابيا: أسعى إلى الفوز بالبطولات مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، سعادته بالانضمام إلى شباب الأهلي، مؤكداً أنه فضل الانضمام إلى «فرسان دبي» على العديد من العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه يتمنّى أن يحقق البطولات مع الفريق.

وقال كارتابيا في تصريحات صحافية، إنه يتمنى أن يخوض تجربة احترافية ناجحة مع شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه، وأن يظهر بشكل جيد، حتى يتمكن من مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، متمنياً أن يكسب ثقة إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور.

وكان شباب الأهلي أعلن أول من أمس إكمال إجراءات التعاقد مع كارتابيا، قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد، بينما أشار موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات، إلى أن كارتابيا سيلعب معارا لمدة موسم واحد، كما أوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن شباب الأهلي سيكون بإمكانه التعاقد معه بصفة نهائية عقب نهاية الموسم مقابل 1.5 مليون يورو.

ويحمل كارتابيا البالغ من العمر 26 عاماً الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، إذ نشأ في ناشئي نادي فالنسيا، وتدرج في المراحل السنية المختلفة حتى انضم إلى الفريق الأول لـ«الخفافيش» في 2013، ثم انضم على سبيل الإعارة إلى قرطبة في 2014، ثم ديبورتيفو في 2015، قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى الأخير في 2017، ثم لعب معارا مع براغا البرتغالي لستة أشهر في 2017، في المقابل انضم إلى منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة في 2013 ولعب ثلاث مباريات.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن شباب الأهلي، وضع البرازيلي جواو بيدرو، ضمن اهتماماته في الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أنه راقب اللاعب في الفترة الماضية. وأضافت أن نادي شباب الأهلي استفسر عن إمكانية التعاقد مع لاعب كالياري الإيطالي على سبيل الإعارة، ولكن لم يتقدم بعرض رسمي، موضحة أن «فرسان دبي» يضع بيدرو خياراً بديلاً للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي يلعب في صفوف الهلال السعودي.

كارتابيا انتقل إلى شباب الأهلي قادماً من نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.