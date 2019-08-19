«الصقور» يستعدون للمعسكر الخارجي بالأحمال البدنية المرتفعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

استمرت التدريبات اليومية لفريق الإمارات في رأس الخيمة قبل السفر إلى معسكره الخارجي في بلغاريا بعد غدٍ، والذي يخوض فيه عدداً من المباريات الودية قبل العودة إلى الإمارات وبداية مشوار دوري الدرجة الأولى. وستكون المسابقة الأولى بالنسبه له تمهيدي الكأس، حيث يخطط الفريق للوصول إلى دور الـ16.

يذكر أن الفريق سيواجه اليوم دبا الحصن في لقاء ودي، ثم يخلد للراحة غدا على أن يسافر الأربعاء إلى بلغاريا.وبدأ المدرب المواطن عيد باروت، في مرحلة الإعداد البدني بعد فترة من التجارب الودية لعدد كبير من اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم من مختلف الفئات سواء من المقيمين أو المواليد، كما أنهى التعاقد مع اللاعب الكولومبي تومي توبار.

ونشر الموقع الرسمي للنادي على «إنستغرام»، صور تدريبات الفريق الأخيرة على ملعب رملي، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاقة المرحلة الثانية من الإعداد، واستعداداً لخوض عدد من المباريات الودية.