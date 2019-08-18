السيد: البطائح سيكون رقماً صعباً في الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب الفريق الأول لنادي البطائح، المصري طارق السيد عبدالغفار، إن فريقه سيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وشدد على أنه متفائل بقدرة البطائح على تقديم المستوى المميز، على الرغم من كونه يشارك في هذه المنافسات للمرة الأولى.

وتابع السيد في حديث لـ«الإمارات اليوم»: قام مجلس إدارة النادي بتوفير جميع متطلبات الفريق لتحقيق طموحاتنا في الموسم الجديد، بأن نظهر بشكل يليق بالتطلعات الموضوعة.

وأضاف: الفريق سيلعب مباراة ودية يوم غد، قبل السفر إلى مقدونيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي للفريق الأول، استعداداً لدوري الهواة. وتابع: سيكون موعد السفر بتاريخ 22 الشهر الجاري، على أن يستمر المعسكر الخارجي حتى 12 من سبتمبر المقبل، ونتطلع إلى خوض خمس مباريات ودية.