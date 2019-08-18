المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اختبار

يخضع لاعب الارتكاز البرازيلي فيرناندو، (23 عاماً)، لفترة تجربة في نادي الشارقة، تمهيداً للتعاقد معه لتعويض المحترف الأوزبكي شوكورف، الذي لايزال في طور إعادة التأهيل من الإصابة التي ألمت به منذ أبريل الماضي.

تغيير

قررت رابطة المحترفين الإماراتية تغيير موعد المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني، الذي كان من المقرر إقامته أمس، على أن يقام غداً في مقر الرابطة بأبوظبي.

نيغريدو

أبهر لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، الحضور في حفل إشهار رابطة المحترفين، بعدما قام بغناء الأغنية الإسبانية الشهيرة «بيلا شياو»، إذ تفاعل معه الحضور، وأبدوا إعجابهم بتلقائية النجم الإسباني.