نتائج متواضعة لمنتخب الرماية في «مونديال فنلندا»

المصدر: لاهيتي - الإمارات اليوم

جاءت أرقام الرماة المشاركين في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، متواضعة في نهاية اليوم الافتتاحي من البطولة التي تعد فرصة أخيرة للكثير من الرماة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن تعثر 157 رامياً في جولتي الافتتاح، حيث لم يوفق أحد في الحصول على العلامة الكاملة (50 من 50 طبقاً). ويتصدر البطولة حتى الآن خمسة رماة حققوا نتيجة 48 من أصل 50 طبقاً، هم: المالطي ويليلم نجم الدبل تراب السابق، والروسي دانييل، والإسباني أندريس، والسلوفيني ميتشك، والتركي إيلنام.

أما رماة المنتخب الوطني، فكان أفضلهم في نهاية الجولة الثانية سيف الشامسي برصيد 41 طبقاً، ثم خالد الكعبي برصيد 37 طبقاً، وحمد بن مجرن 36 طبقاً، وثلاثتهم كانوا بعيدين عن مستواهم الحقيقي.

أما على صعيد السيدات (72 رامية) فقد انفردت بالصدارة الرامية الروسية ديرا برصيد 48 طبقاً، وانفردت أيضاً بالمركز الثاني برصيد 47 طبقاً الرامية الأسترالية كاترينا سكينر، ثم الإيطالية الصاعدة فيمتا روسي (ابنة رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية) برصيد 46 طبقاً، ثم ست راميات تساوين في رصيد 45 طبقاً، وهن رامية سان مارينو ألكسندرا، واليابانية يوكي، والروسية تاتانيا، والكورية لي بونا، والتركية صفية ساري تورك.