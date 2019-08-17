المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كوستا

توجه البرازيلي ديدي كوستا إلى دبي، للتفاوض مع أحد أندية دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة «فوتبول إنتريور» البرازيلية، مشيرة إلى أن اللاعب حصل على موافقة ناديه فيتوريا للرحيل، خلال فترة الانتقالات الحالية.

كلباء

أكمل نادي اتحاد كلباء التعاقد مع محترفيه الأجانب، بعد ضم المدافع البرازيلي هنريكي أدريانو، لينضم إلى الأردني ياسين البخيت، والتوغولي بينيل ملابا، والمجري جوجاك.

رغبة

أبدت أندية عدة رغبتها في إزالة الشرط الذي ينص على عدم مشاركة اللاعب من فئة المقيم في حال سبق له تمثيل منتخبات بلاده على مستوى الفئات السنية، خصوصاً أن اللاعب الموهوب قد يكون خير رافدٍ لمنتخب الإمارات في المستقبل.