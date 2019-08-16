المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تجربة

شارك لاعب الارتكاز الجنوب سوداني ذيب جونز كير (19 عاماً) في تدريبات فريق شباب الأهلي، إذ يخضع لتقييم الجهاز الفني، تمهيداً للتعاقد معه في فئة المقيمين على أن يتم قيده في قائمة فريق الرديف.

مطر

اختار موقع «فوكس سبورت آسيا»، لاعب الوحدة إسماعيل مطر ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ضمت المغربي عبدالرزاق حمدالله، والأرجنتيني إيمليانو فيكيو، ومحمد العويس، وعبدالكريم حسن.

تعاقد

تعاقدت شركة الألعاب الجماعية في نادي الوصل مع المحترف الكرواتي ميسلاف نيناديتش، للدفاع عن ألوان الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، خصوصاً أن ميسلاف يمتلك تجربة احترافية في الدوريات الأوروبية آخرها مع نادي بريكس الإيطالي.

البطائح

يخوض فريق البطائح خمس مباريات ودية خلال معسكره في مقدونيا تسبقها مباراة سيلعبها قبل سفره أمام أحد الأندية المحلية، بحسب المدرب المصري طارق السيد عبدالغفار.