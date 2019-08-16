عجمان يدخل مرحلة الإعداد النهائية للموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - عجمان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، أول من أمس، مرحلة الإعداد الختامية، قبيل ضربة بداية الموسم الجديد الذي يستهلّ في 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد قضاء اللاعبين فترة راحة امتدت لثلاثة أيام، منحها الجهاز الفني لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وتعد المرحلة الحالية للبرتقالي من ضمن أربع مراحل إعداد استهلت في شهري يونيو الماضي، بإعداد داخلي امتد لأسبوعين، قبل التوجه إلى ألمانيا في معسكر خارجي لمدة أسبوعين، واتبع بمعسكر ثانٍ في مصر امتد 11 يوماً تم التركيز فيه على المباريات التجريبية.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، في أول تدريبات المرحلة الختامية على وضع الخطوط العريضة للعب، خصوصاً أن المرحلة ستتضمن تدريبات يومية تمتد حتى تدشين الفريق لأولى مبارياته في موسم 2019-2020، حين يلتقي البرتقالي حتا في 22 من هذا الشهر.

وشارك في التدريبات جميع لاعبي الفريق، بمن فيهم المحترفون الأجانب الأربعة، وهم البرازيلي فاندر فييرا والنيجيري جودوين مينشا والغاني وليام أوسو والمالي تونغو دومبيا.