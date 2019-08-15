الوصل يفوز بالـ 10 على هوشفيلزن في ختام معسكر النمسا

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الوصل فوزاً كبيراً على هوشفيلزن النمساوي بـ10 أهداف مقابل ثلاثة، في ختام معسكر «الإمبراطور» بالنمسا، إذ تعود اليوم بعثة «الأصفر» إلى دبي، لخوض المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد، الذي سيفتتحه «الفهود» بمواجهة الهلال السوداني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 20 الجاري على استاد الوصل في زعبيل.

وخاض الوصل، خلال معسكره في مدينة كابرون بالنمسا، ست مباريات ودية متدرجة المستويات، إذ فاز على إس كيه أنيف النمساوي بهدفين دون رد، وخسر أمام قيصري سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع ألانيا سبور التركي بهدفين لكل فريق، وفاز على أبولون لاريسا اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما أقوى المباريات فكانت أمام أودينيزي الإيطالي التي انتهت بفوز الفريق الذي يلعب في «الكالتشيو» بهدف دون رد.

وشهدت مباراة «الإمبراطور» أمام هوشفيلزن أحد أندية دوري الهواة النمساوي، مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة مستمرة في المباريات الودية الأخيرة، إذ دفع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بكل من: سهيل عبدالله، فارس خليل، عبدالله خميس، حميد سالمين، خالد سبيل، محمد علي كيدي، عبدالرحمن أحمد، وليد الحمادي، غانم أحمد غانم، عبدالله مال الله، والأرجنتيني خواكين بيريز.

ورغم الفوز الكبير الذي حققه الوصل، جاء الشوط الأول قوياً ومتكافئاً بين الفريقين، إذ تقدم «الفهود» بهدفين عن طريق عبدالله مال الله، وهدف بالخطأ أحرزه أحد لاعبي الفريق النمساوي، قبل أن يقلص هوشفيلزن النتيجة، ويرد الأرجنتيني خواكين بيريز بالهدف الثالث، بينما أحرز هوشفيلزن الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى ريجيكامب ثلاثة تبديلات فقط بنزول كلٍّ من: مبارك طارق، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا، وعبدالرحمن المهري، بدلاً من: سهيل عبدالله وعلي الأنصاري، وخالد سبيل، واستمرت الندية بين الفريقين، إذ أحرز هوشفيلزن الهدف الثالث، قبل أن يرد الوصل بإحراز سبعة أهداف متتالية عن طريق: وليد درويش (هدفان)، وخواكين بيريز (هدفان)، وهدف عن طريق كل من عبدالله مال الله، وغانم أحمد غانم، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا.