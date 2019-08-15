المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هشام

حضر لاعب الأهلي المصري، هشام محمد، إلى الدولة خلال إجازة عيد الأضحى، لحضور توقيع شقيقه الأصغر حسام على كشوفات نادي الوحدة بصفة «لاعب مقيم».

مباراة

جرّب فريق من أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أكثر من 50 لاعباً في مباراة ودية، للوقوف على مستواهم وضم اللاعبين المميزين منهم، في وقت اشتكى كل لاعب من قصر دقائق التجربة، واعتبروها لا تكفي للحكم عليهم.

مؤتمر

تعقد لجنة دوري المحترفين لكرة القدم مؤتمراً صحافياً للكشف عن توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لدوري الخليج العربي وذلك يوم السبت المقبل عند الساعة 4:30 من عصر السبت المقبل بفندق العنوان في دبي..