شباب الأهلي يهزم فياريال في ختام معسكر إسبانيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز شباب الأهلي على فياريال (ب) الإسباني، 2-1، في آخر المباريات الودية التي يخوضها «فرسان دبي» بمعسكره الإعدادي في إسبانيا، قبل العودة اليوم إلى دبي، لخوض المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد، الذي يبدأه الفريق بمواجهة العين في كأس الخليج العربي في 23 الجاري.

ودفع المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، بتشكيلة ضمت ماجد ناصر، محمد جابر، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز الكعبي، احمد جشك، الأرجنتيني ماورو دياز، وليد حسين، المولدوفي لوفانور هنريكي، محمد جمعة، السويسري ديفيد مارياني، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد، بينما أحرز «فرسان دبي» هدفين في الشوط الثاني عن طريق ماورو دياز، وأحمد خليل من ركلة جزاء، بعدما شارك «الغزال الأسمر» بدلاً من لوفانور، كما دخل عبدالله النقبي، عادل وجدان، سعود عبدالرزاق، حسن إبراهيم، بدلاً من وليد حسين، محمد جمعة، ديفيد مارياني، محمد جابر.