المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تذاكر

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم، أن رجل الأعمال سيف محمد الرميثي، اشترى 1500 تذكره لمباراة «العنابي» والنصر السعودي بعد غدٍ في دوري أبطال آسيا، وذلك دعماً لجمهور الوحدة في مباراة الإياب.

عموري

ألغى الحساب الرسمي لنادي العين في «تويتر» متابعة قائد الفريق السابق، الدولي عمر عبدالرحمن الذي انتقل لصفوف الجزيرة نهاية الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه ألغى نحو 10 آلاف مشترك متابعتهم للاعب خلال ثلاثة أيام فقط.

فيديو

انتشر مقطع فيديو لقضاة ملاعب دوري الخليج العربي، وهم يستعرضون مهاراتهم بالكرة ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد المقام في ألمانيا، وظهروا في المقطع المصور وهم يقومون بتحدي الضربات المقصية.