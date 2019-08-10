«مجلس الشارقة» يختتم النسخة الأولى من برنامج «بوتكامب حياة القادة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتم أمس، بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برنامج «بوتكامب حياة القادة» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، الذي استمر لمدة تسعة أيام بمشاركة نحو 30 من المنتسبات للبرنامج الذي يستهدف اكتساب صفة القيادة وتعزيز القدرات وإعداد المشاركين وتأهيلهم بما يتناسب مع أهمية هذا البرنامج الذي يصبّ في إطار الحرص على تجهيز قيادات المستقبل القيادية في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الرياضة تعزيزاً لاهتمام الإمارة بهذا الجانب.

وأكد مدير إدارة الأنشطة المجتمعية الأمين العام بالإنابة لمجلس الشارقة الرياضي سعيد العاجل، أن «برنامج بوتكامب حياة القادة جاء تنفيذاً لتوجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والحرص على أهمية العمل على أن تكون للإمارة قيادات شابة على مستوى الرياضة وبقية المجالات، ما يعكس حرص سموه على تشجيع صناعة القيادات لمستقبل أكثر ازدهاراً للرياضة، وأهمية التركيز على فئة الشباب باعتبارهم نواة المستقبل».