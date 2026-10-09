«ببلش هير» تواصل الاحتفاء بقيادات النساء في قطاع النشر

أعلنت مبادرة «ببلش هير»، الشبكة العالمية المعنية بدعم وتعزيز دور النساء في قيادة قطاع النشر، عن فتح باب الترشيح لجوائز «ببلش هير» للتميّز 2027، في دورتها الرابعة للاحتفاء بإنجازات النساء وقيادتهن في صناعة النشر.

وأطلقت «ببلش هير»، التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، جوائز التميّز عام 2022، واستقطبت منذ ذلك الحين ترشيحات من مختلف أنحاء العالم، شملت متخصصات يعملن في مجالات تمتد من التحرير والحقوق إلى المبيعات والتسويق والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وفي دورة 2026، استقبلت الجوائز 102 ترشيح من 34 دولة، مرسخة مكانتها كإحدى أبرز المبادرات في قطاع النشر التي تحتفي بإسهامات النساء في مختلف مجالات الصناعة.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «تؤكد لنا كل دورة حجم ما تزخر به صناعتنا، في مختلف أنحاء العالم، من مواهب نسائية وإبداع ورؤى قيادية، ويمثل فتح باب الترشيح للعام الرابع فرصة لتسليط الضوء على المزيد من هذه القيادات، لأننا كلما احتفينا بعدد أكبر من النساء، أسهمنا بصورة أكبر في إعادة تشكيل مفهوم القيادة بقطاع النشر».

وتتوزع جوائز «ببلش هير» للتميّز 2027 على ثلاث فئات تغطي مراحل وأشكالاً مختلفة من القيادة في قطاع النشر؛ إذ تحتفي بفئات «القيادية الصاعدة»، و«الابتكار»، و«الإنجاز مدى الحياة»، وتفتح «ببلش هير» باب الترشيح أمام العاملين في قطاع النشر من النساء والرجال، لترشيح زميلات أو قيادات يرون أن إنجازاتهن وإسهاماتهن تستحق التقدير، كما تتيح للنساء العاملات في القطاع التقدم بترشيحاتهن الذاتية.

وتستمر فترة الترشيح لجوائز «ببلش هير» للتميّز 2027 حتى 12 يناير 2027، على أن تعلن أسماء الفائزات في أبريل 2027، وجاء الإعلان عن بدء استقبال طلبات الترشح في اليوم الافتتاحي لـ«معرض فرانكفورت للكتاب».