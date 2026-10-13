14 رائدة أعمال في الدفعة الثانية من «صانعات الأثر»

اختار مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 14 رائدة أعمال يقدن مشاريع قائمة حققت مؤشرات واضحة في النمو، للانضمام إلى الدفعة الثانية من «زمالة الشارقة لصانعات الأثر»، التي تمتد على مدى ستة أشهر، وتركز على تطوير قدراتهن القيادية والإدارية بما يساعدهن على قيادة المرحلة التالية من نمو مشاريعهن.

وتعكس قائمة المشاركات تنوعاً في الجنسيات والقطاعات ونماذج الأعمال، إذ يمثلن تسع شركات صغيرة ومتوسطة وخمس شركات ناشئة، تعمل في مجالات تشمل الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، والتصنيع، وتكنولوجيا التعليم، والصحة.

وقالت المدير التنفيذي لـ«شراع»، سارة بالحيف النعيمي: «يرتكز نهج المركز على دعم رائدات الأعمال بما يعزز جاهزيتهن لقيادة شركاتهن في مختلف مراحل النمو، فكل مرحلة تفرض متطلبات جديدة، وتستدعي مهارات قيادية أكثر تقدماً، وثقة أكبر في اتخاذ القرار، ورؤية استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة. ومن خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر، نركز على تطوير هذه المهارات، بما يمكّن رائدات الأعمال من قيادة شركاتهن بكفاءة، والحفاظ على زخمها، والاستعداد للانتقال بها إلى مراحل جديدة من النمو».