بني ياس يُنهي معسكر إسبانيا بفوز على ريال لينينس

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

فاز فريق الكرة بنادي بني ياس على فريق ريال فالومبيدكا لينينس بهدف واحد دون رد في المباراة التي جرت أول من أمس، في ختام مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا، استعداداً للموسم الجديد. وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وبالشوط الثاني أحرز لويس أنطونيو هدف الفوز بالدقيقة 72. وأجرى المدير الفني للفريق، الألماني وينفريد شايفر، تبديلات عدة بالشوط الثاني بخروج سلطان الشامسي وأحمد مال الله وليون مولر ولويس أنطونيو ونزول شاهين سرور وأحمد شحدة ومحمد كمعس وأياندا باتوزى. وعادت بعثة الفريق إلى الدولة أمس، وسيحصل اللاعبون على راحة يومين قبل استئناف التدريبات.