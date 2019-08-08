92 سباقاً للدراجات في الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات، في اجتماعه الأخير برئاسة أسامة أحمد الشعفار، برنامج السباقات الرسمية للموسم الرياضي 2019-2020، الذي أعدته اللجنة الفنية للاتحاد، ويتضمن 92 سباقاً متنوعاً لجميع الفئات.

وقال رئيس اللجنة الفنية، عبدالكريم الزرعوني، في تصريحات صحافية، إن «البرنامج تم إعداده بعناية، وبعد دراسة ميدانية تتناسب مع الرؤية الجديدة التي وضعها الاتحاد ليكون هذا الموسم مميزاً، ومن أفضل المواسم وأكثرها إنجازاً، حيث ستقام السباقات في مختلف مناطق الدولة، مراعاة لظروف الأندية وراحة اللاعبين واللاعبات، والاستفادة بأكبر قدر من السباقات التي ستقام على مدار الموسم في رفع مستوى أداء اللاعبين، من خلال تدرج مسافات السباقات لتكون متقاربة مع سباقات البطولات العربية والقارية».

وأكد الزرعوني أن اللجنة الفنية حرصت على الاهتمام بكل الفئات، وزيادة عدد السباقات لكل فئة، حيث يتضمن البرنامج هذا الموسم إقامة 21 سباقاً للكبار، و19 للشباب، و16 للناشئين، وستة للأشبال، وستة للبراعم، و18 للإناث، إضافة إلى ستة سباقات للهواة المواطنين.