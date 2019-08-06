بني ياس يهزم يوربا بوينت الإسباني بهدفي شحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز فريق الكرة بنادي بني ياس على فريق يوربا بوينت الإسباني 2-1، أول من أمس، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يلعبها السماوي في معسكره الخارجي المقام حالياً بإسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وأحرز المهاجم المتألق أحمد شحدة هدفي السماوي في الدقيقتين 45 و90، فيما أحرز فريق يوربا بوينت هدفه في الدقيقة 81، وأضاع الجنوب إفريقي أياندا باتوزي ضربة جزاء لبني ياس في الدقيقة 10.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط وفقاً لرغبة المدير الفني لفريق بني ياس وينفريد شايفر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف وانتهى الشوط الثاني بتقدم بني ياس بهدف دون رد. وبدأ بني ياس المباراة بتشكيل مكون من محمد خلف في حراسة المرمى، وأمامه عمرات حسين ونهيان المنهالي وسالم البلوشي وسالم المعمري في خط الدفاع، ولويس أنطونيو وأحمد يسلم وباتوزي وعيسى المازمي في خط الوسط، وأحمد مال الله وحمد الأحبابي في خط الهجوم.

وأجرى المدير الفني شايفر تبديلات عدة بنزول كل من أحمد شحدة ولويس سيرجيو وليون موللر وسالم الحمادي وشاهين سرور وعبدالله أبوعشوان، بدلاً من حمد الأحبابي وأحمد يسلم ولويس أنطونيو ونهيان المنهالي وأياندا باتوزي وعيسى المازمي على مدار أشواط المباراة الثلاثة. ومن المنتظر أن تعود بعثة بني ياس إلى البلاد غداً الأربعاء 7 أغسطس الجاري لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.