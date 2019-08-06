مدرب العين: لست قلقاً من عدم تسجيل الأهداف

المصدر: سلوفينيا - الإمارات اليوم

قلّل مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، من عدم تسجيل فريقه للأهداف في المباراة الودية التي خسرها، أول من أمس، بهدفين نظيفين أمام فريق الاتفاق السعودي ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الزعيم» حالياً في سلوفينيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سعيد بالأداء الذي ظل يقدمه لاعبوه منذ بداية المعسكر.

وقال في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «المواجهات الودية جزء لا يتجزأ من الحصص التدريبية، لذلك النتيجة ليست هدفاً أساسياً من تنظيمها، على عكس المباريات الرسمية التي ينبغي أن يحرز خلالها الفريق الأهداف حتى يحصد النتائج والنقاط، بينما الهدف الرئيس من اللقاءات الودية هو منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على إمكانات عدد من العناصر، فهناك لاعبون شباب وآخرون تحت التجربة، وشخصياً سعيد جداً بأداء جميع لاعبي العين، والمؤكد أن العمل خلال التدريبات سيقود الفريق إلى تحقيق الأهداف المرجوة».

وأضاف المدرب الكرواتي: «نعمل خلال مرحلة الإعداد الخارجي بجدية ورغبة كبيرة سعياً للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة والخروج بالمكاسب المرجوة من هذه الفترة المهمة في التحضير للموسم الرياضي الجديد، ونتطلع إلى إسعاد الجماهير بكل تأكيد، من خلال تحقيق أقوى النتائج وتقديم الأداء الذي يتسق مع طموحات الجميع».

وأكد مدرب فريق العين أن مواجهة الفريق الودية أمام الاتفاق كانت جيدة وقوية واتسمت بالقوة والتحدي والندية، خصوصاً خلال الستين دقيقة الأولى من عمر المواجهة، وقال: «قدم الفريق مردوداً رائعاً، ونفذ لاعبو العين الخطط الفنية التي خضعوا لها في الحصص التدريبية بالصورة المطلوبة».

وتابع: «استقبل الفريق هدفين في الثلث الأخير من زمن المباراة، بعد أن أجرينا تبديلاً كاملاً للقائمة التي بدأت المواجهة، وشخصياً لا أعتبر الخسارة في المباريات الودية أمراً سيئاً، خصوصاً أن التشكيلة التي دفعنا بها في آخر نصف ساعة من المباراة دخلت أجواء اللقاء وسط ارتفاع واضح في إيقاع اللعب واستقبلت هدفاً سريعاً بعد بضع دقائق من المشاركة في المواجهة، ومع نهاية المباراة استقبل الفريق الهدف الثاني من ركلة جزاء».

واعتمد ليكو، في مرحلة الإعداد الخارجي والمقررة خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري في النمسا وسلوفينيا، جرعات تدريبية مكثفة صباحية ومسائية.

يذكر أن العين خاض في المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي بالنمسا مباراتين، الأولى كانت أمام فريق سيلجي السلوفيني وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة، أما الثانية التي واجه فيها فريق نادي فاردار المقدوني فلم تكتمل بسبب الأمطار، وانتهت مع نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي المرحلة الثانية خاض الفريق مباراتين أمام الفتح والاتفاق السعوديين، تعادل في الأولى سلباً، وخسر الثانية بنتيجة صفر-2، وتبقت له مواجهتان قبل العودة للدولة الثلاثاء المقبل.

ليكو:

• «لا أعتبر الخسارة في المباريات الودية أمراً سيئاً».