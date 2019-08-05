خيول توماس تتألق في سباق الوثبة بمضمار لينجفيلد

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

تألقت خيول المالك والمدرب دي توماس، حين حققت المركزين الأول والثاني في فعاليات أولى جولات سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس بمضمار لينجفيلد بارك على الساحة البريطانية. ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية النسخة الـ11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة». ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، وبلغت جائزته 4000 جنيه إسترليني.