المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مهاجم

فشلت محاولات نادي الإمارات في التعاقد مع مهاجم أحد المنتخبات الإفريقية التي شاركت أخيراً ببطولة القارة السمراء في مصر، بعد أن كان قريباً من الإعلان عن الصفقة، وذلك بسبب مغالاة اللاعب في المطالبة المالية.

تعاقد

كشفت صحيفة الوطن البحرينية، عن دخول نادي الشارقة في مفاوضات مع لاعب نادي النجمة والمنتخب البحريني لكرة اليد علي ميرزا، بهدف التعاقد معه ضمن فئة اللاعب المقيم.

فيكيو

زار لاعب شباب الأهلي، السابق، الأرجنتيني إيمليانو فيكيو أحد الفنادق في جزيرة نخلة جميرا بدبي، واستمتع مع أسرته بالمرافق الفخمة للفندق، وذلك عقب عودته إلى دبي مع فريق الاتحاد السعودي الذي يواجه ذوب آهن الإيراني في أبطال آسيا.