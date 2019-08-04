مدرب الجزيرة: واثق في قدرات النجم المغربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي أول من أمس، عن التعاقد مع المهاجم المغربي مراد باتنا في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قادماً من الوحدة، وسينضم اللاعب إلى زملائه في المعسكر الخارجي المقام حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد، بعد توقيعه عقد انضمامه للفريق أول من أمس.

وأعرب المدير التنفيذي للشركة عايض مبخوت عن سعادته بانضمام باتنا للفريق، وقال في تصريحات صحافية: «سعداء باكتمال التعاقد مع باتنا ونتمنى له ولجميع زملائه التوفيق، وأن يقدم الإضافة المرجوة ويسهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم التعاقد معه في الموسم الجديد».

من جهته، قال المدرب الهولندي يورغن ستريبل، إنه واثق في قدرة الوافد الجديد مراد باتنا في الظهور بشكل جيد في المنافسات المحلية والخارجية التي يشارك فيها الجزيرة خلال الموسم المقبل، وقال في تصريحات صحافية «لدي ثقة كبيرة في قدرة باتنا على تقديم مستويات جيدة مع الفريق، لأنه يمتلك الإمكانات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضاً، وهو يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري، ونثق أيضاً بأن روح العائلة التي يتميز بها الجزيرة ستساعده على الانسجام سريعاً في الفريق».

ولم يُخف باتنا سعادته بانضمامه للجزيرة، وقال في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية بانضمامي لنادٍ عريق وفريق كبير مثل الجزيرة الذي يتمتع بسمعة جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية وسعيه الدائم للمنافسة في المراكز المتقدمة في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها، والفريق يمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين والدوليين، وجميع هذه الأسباب دفعتني للموافقة على الانضمام للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن مسؤولي النادي والفريق والجماهير، وأعد الجميع بأنني سأقدم كل ما أمتلك من خبرات لمساعدة الجزيرة على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد».

من جهة أخرى، واصل الجزيرة انتصاراته بمعسكره الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد بتغلبه على ليندين 5-1 خلال معسكر أويستربيك.

يورغن ستريبل:

«باتنا يمتلك الإمكانات اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة».