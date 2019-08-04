المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لوكاس

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية، أن شباب الأهلي تقدّم بعرض لنادي بوتافوغو البرازيلي، لضم الظهير الأيمن لوكاس بيمنتا (19 عاماً)، وفي حال إتمام الصفقة سيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

وديّة

خسر فريق الفجيرة مباراته الودية الثالثة أمام نادي الكويت الكويتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين بالمعسكر الخارجي في التشيك ضمن استعداداتهما للموسم المقبل.

إعجاب

أبدى لاعبو العين في المعسكر التدريبي للفريق في سلوفينيا إعجابهم بصوت اللاعب محمد هلال في تلاوة القرآن الكريم. وقال اللاعب المنتقل حديثاً إلى الفريق قادماً من عجمان، إنه منذ صغره كان يحرص على الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن.