22 لاعبا في قائمة الوحدة استعدادا للنصر السعودي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الوحدة عبد السلام جمعة ل " الإمارات اليوم " إن المدير الفني للفريق الهولندي موريس شتاين اختار 22 لاعبا للسفر مساء غد السبت إلى الرياض للقاء النصر السعودي يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير باستاد الملك فهد في ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا.

وتغادر بعثة الوحدة البلاد مساء غد على متن طائرة خاصة على أن تعود إلى أبوظبي بعد المباراة مباشرة استعدادا للقاء الإياب يوم 12 أغسطس الجاري على استاد آل نهيان.

ويرأس البعثة المشرف العام على الفريق عبد السلام جمعة وتضم أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية و22 لاعبا.