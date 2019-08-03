«ثندر سنو» يطلب لقب «ويتني ستيكس» الأميركي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب الجواد الأسطوري لغودولفين «ثندر سنو»، الحائز لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي، لقب سباق «ويتني ستيكس» الأميركي، حين يخوض اليوم على مضمار «سراتوغا» في مدينة نيويورك، السباق المخصص لخيول الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، والممتد لمسافة 1800 متر، والبالغ إجمالي جوائزه مليوناً و200 ألف دولار.

ويسعى ابن الفحل «هليميت»، البالغ من العمر خمس سنوات، الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني سعيد بن سرور، ويتولى قيادته الفارس الخبير كريستوف سوميلون، إلى الفوز بسباقات الفئة الأولى في قارة ثالثة، وصناعة تاريخ جديد يضاف إلى سجله الذهبي، بعد أن أصبح في مارس الماضي أول حصان يتوج مرتين على التوالي بقلب كأس دبي العالمي، بجانب سجله الناصع من الانتصارات في السباقات الأوروبية، ومن ضمنها انتصاره المستحق على مسافة الميل 1600 متر بسباق «بري جان برات» على مضمار شانتيه الفرنسي في يوليو من عام 2017.

وتعد المشاركة الثانية لـ«ثندر سنو» في الولايات المتحدة هذا العام، إذ حل ثالثاً بفارض ضئيل في سباق «متروبوليتان هانديكاب» المخصص أيضاً لخيول الفئة الأولى «غروب 1»، الذي أقيم في الثامن من يونيو الماضي على مضمار بيلمونت بارك.

ويواجه «ثندر سنو» في سباق «ويتني هانديكاب» اليوم سبعة من نخبة خيول المضامير الترابية، يبرز منها الجواد «مكنزي» الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى «غروب 1»، والذي سبق له التقدم بفارق الرقبة عن «ثندر سنو» في سباق «متروبوليتان هانديكاب» الأخير، بجانب الجواد «فينو روسو» الفائز في سباق «سانتا أنيتا غولد كب» لخيول «غروب 1»، إضافة إلى الجواد «يوشيدا»، الذي حل سادساً في سباق كأس دبي العالمي مارس الماضي.

وأكد المدرب العالمي، سعيد بن سرور، أن البطل الأسطوري «ثندر سنو» جاهز لخوض غمار التحدي في سباق «ويتني ستيكس» الأميركي، وقال بن سرور في تصريحات صحافية، إن: «تدريبات ثنو الأخير في (نيوماركت) ببريطانيا، كانت إيجابية للغاية، وتوحي بتطور مستواه منذ مشاركته الماضية في مضمار (بيلمونت بارك) بأميركا، بعد أن أحرز المركز الثالث بفارض ضئيل في سباق (متروبوليتان هانديكاب) في يونيو الماضي».

وأضاف بن سرور أن: «مسافة 1800 متر تناسب (ثندر سنو)، وسيكون على قدر المستوى والتحدي لخوض السباق».

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مليوناً جائزة سباق «ويتني ستيكس» الأميركي.

ابن الفحل «هليميت» يسعى إلى الفوز بسباقات الفئة الأولى في قارة ثالثة وصناعة تاريخ جديد.