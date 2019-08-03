7 مباريات وديّة للذيد استعداداً لـ «الدرجة الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعتمد مجلس إدارة نادي الذيد الخطة الفنية التي تقدم بها مدرب الفريق الأول للنادي المواطن محمد العجماني، ويأتي في واجهتها خوض الفريق لسبع مباريات وديّة محلية وخارجية ضمن استعداداته لخوض غمار الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال مدرب الفريق محمد العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «تم اعتماد أربع مباريات ودية محلية قبل السفر الى مصر، لإجراء المعسكر الخارجي الذي سيكون في 18 الشهر الجاري ويستمر لثلاثة اسابيع، وسيلعب الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية».

وأثنى العجماني على الجهود الجبارة التي يبذلها مجلس إدارة نادي الذيد لتعزيز النقلة النوعية الفنية للنادي وتابع: «أنهينا أول مباراة بالفوز على فريق الكتلان بهدف نظيف وهو أحد فرق المؤسسات في الدولة، بهدف سجله اللاعب عبدالعزيز الطنيجي أول من أمس».

وختم العجماني أن الفريق سيخوض مباراة ودية ثانية مع دبا الحصن الجمعة المقبل.