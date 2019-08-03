المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مانع

علمت «الإمارات اليوم» أن سبب غياب مانع محمد عن معسكر شباب الأهلي في إسبانيا، هو إجراء اللاعب بعض التدريبات العلاجية في لندن، تمهيداً لعودته للانضمام إلى الفريق في المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي.

ألفيس

كشفت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية أن الدولي البرازيلي، داني ألفيس، رفض عرضاً للانتقال لأحد أندية دوري الخليج العربي قبل تعاقده أخيراً مع فريق ساو باولو البرازيلي. وقالت الصحيفة: «ألفيس رفض مقترح اللعب في الإمارات لأنه لا يلبي طموحه».

بث

رفض فريق الاتفاق السعودي نقل مباراته الودية أمام العين على الهواء مباشرة من خلال قناة العين الرياضية، وذكر مدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق، خالد الناصر، أن عدم نقل المباريات الودية للفريق في معسكر سلوفينيا، يعود إلى قرار الجهاز الفني.